Девушка удивилась содержимому сумки через год после ее покупки

Девушка удивилась содержимому сумки через год после ее покупки. Об этом она рассказала на платформе Reddit.

Пользовательница сети с никнеймом @Michelleinbal приобрела кожаный аксессуар французского люксового бренда Longchamp за четыре доллара (368 рублей) в комиссионном магазине. На изделии присутствовал карман со странной, по ее словам, тугой складкой. «Однажды я искала в ней деньги за проезд в такси и нашла чеки на два денежных перевода на общую сумму почти три тысячи долларов (276 тысяч рублей), выданных 14 лет назад несуществующим банком», — отметила она.

Юзерша предположила, что бывший владелец забыл их в этой сумке и сдал ее в секонд-хенд. Ей потребовалось шесть месяцев, чтобы выяснить происхождение ценной находки. Так, с помощью сотрудников Министерства финансов США она узнала, что данные деньги являются невостребованными. «В итоге они выписали мне за них два чека, которые я смогу обналичить», — пояснила она.

Оказалось, подобное происходит в стране довольно часто. Согласно информации на сайте правительства США, невостребованные деньги можно получить, обратившись в соответствующие офисы по месту жительства.

В марте блогерша Ренна с никнеймом rennanjoku купила дешевый пиджак в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Тогда инфлюэнсерша посетила комиссионный магазин, в котором нашла стильный серый пиджак с декоративными накладками на локтях. Девушка уточнила, что стоимость данного предмета гардероба составила 10 долларов (906 рублей).