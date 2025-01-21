Бывший замглавы управления СК частично признал вину в хищении 185 миллионов рублей

Экс-замглавы управления СК частично признал вину в хищении более 185 млн рублей

Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко частично признал вину в хищении 185 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Избенко заявил на судебном заседании, что частично признает вину. Он уточнил, что более подробно выскажется в ходе своего допроса.

Против Избенко подан иск на 19 миллионов рублей.

Бывший следователь похищал вещественные доказательства из специального хранилища Следственного комитета в Техническом переулке в Москве с 2021 по 2023 год. Установлено 16 эпизодов хищения на сотни миллионов рублей из четырех расследованных им дел. На эти суммы он приобретал автомобили и недвижимость, оформляя их на гражданскую жену Анну Марчук, тестя и других родственников. Потерпевшими от действий Избенко пока признаны 15 физических и юридических лиц, которым принадлежали украденные ценности.