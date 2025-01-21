Дизайнер объяснил смысл шляпы Мелании Трамп для инаугурации

Дизайнер Эрик Джавитс: Шляпа Мелании Трамп — символ консервативных ценностей

Американский дизайнер Эрик Джавитс объяснил смысл шляпы фотомодели Мелании Трамп для инаугурации ее супруга, избранного президента Дональда Трампа. Соответствующий комментарий приводит телеканал ABC News.

Дизайнер заявил, что головной убор, создателем которого он является, отражает «вдумчивое высказывание Мелании Трамп о себе». По его мнению, при подборе аксессуара первая леди США думала о протоколе. «Это время некоторой сдержанности, и действительно своего рода символ консервативных ценностей... Это было очень мощным визуальным посланием», — отметил Джавитс.

В разговоре с репортерами модельер подчеркнул, что благодарен за этот опыт работы со знаменитостью. «Когда я создавал шляпу в своих руках, то это была простая шляпа. Она была сдержанной, классической, но она преобразилась на голове Мелании. Опыт стал очень мощным. Потому что все работало вместе», — заключил он.

Ранее дизайнер Эрик Джавитс рассказал, что Мелания Трамп могла не надеть его шляпу на инаугурацию.

