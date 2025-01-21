Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за одно правонарушение

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за продажу вейпов детям

Госдума России приняла в третьем чтении закон об ужесточении ответственности за продажу вейпов и другой табачной продукции детям. Это следует из карточки документа на сайте нижней палаты парламента.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон был принят единогласно. Парламентарий рассказал, что документ повышает штрафы за это правонарушение для физических лиц с 60 тысяч до 300 тысяч рублей, а для юридических — с 600 тысяч до 2 миллионов рублей.

«Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, которая несет риск для их жизни и здоровья», — написал в блоге политик.

Ранее, 18 января, Володин запустил опрос о полном запрете вейпов. «В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей. Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?» — написал спикер Госдумы.