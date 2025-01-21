Ивлееву обвинили в закрытии культового клуба

Владелец клуба Mutabor заявил, что к закрытию привела голая вечеринка Ивлеевой

Владелец известного клуба Arma (бывший Mutabor) Михаил Данилов заявил, что площадку пришлось закрыть из-за последствий скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой. Его слова передает Telegram-канал Mash.

Как сообщил Михаил журналистам, после almost naked party выручка ощутимо упала, как и репутация некогда популярного клуба. По его словам, не помогла даже смена названия на Arma. Сообщается, что владельцы рассчитывали на новогодние мероприятия и корпоративы, но ожидания не оправдались.

Данилов также уточнил, что юридическое лицо ликвидируют 15 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что печально известный клуб Arma закроется уже в апреле 2025 года. Команда заведения продолжит работать над организацией мероприятий, но уже на сторонних площадках.