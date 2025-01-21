Лавров заявил о нейтралитете в нормализации отношений Азербайджана и Армении

Лавров: РФ не занимает стороны в нормализации отношений Азербайджана и Армении

Россия не занимает какую-либо сторону в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы занимаемся вопросами, которые, на наш взгляд, являются весьма актуальными, вопросами нормализации отношений Еревана и Баку, исходя из нашей глубокой заинтересованности в том, чтобы наши братские народы жили в мире и добрососедстве», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о проазербайджанской позиции Москвы.

Он добавил, что отношения стратегического партнерства у Москвы имеются и с Ереваном и с Баку, а Россия в этом «кровно заинтересована», в отличие от стран, располагающихся далеко от Южного Кавказа.

Ранее Лавров заявил, что примет предложение главы армянского дипломатического ведомства Арарата Мирзояна посетить Ереван. По его словам, между заместителями двух министров будет возобновлен диалог, регулярность которого будет поддерживаться.