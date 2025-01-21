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14:02, 21 января 2025Бывший СССР

Лавров заявил о планах посетить Ереван

Лавров принял приглашение главы МИД Армении Мирзояна посетить Ереван
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что примет предложение главы армянского дипломатического ведомства Арарата Мирзояна посетить Ереван. Его слова передает РИА Новости во вторник, 21 января.

«Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил — нанести визит в Ереван», — рассказал Лавров.

По его словам, между заместителями двух министров будет возобновлен диалог, регулярность которого будет поддерживаться.

Ранее Лавров подчеркнул приверженность России договоренностям, в том числе в военной сфере. Он также заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы ее двусторонние отношения с Арменией не подвергались негативному воздействию со стороны внерегиональных игроков, незаинтересованных в российско-армянском союзничестве.

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