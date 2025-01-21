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13:41, 21 января 2025Бывший СССР

Лавров рассказал о приверженности России военным договоренностям с Арменией

Глава МИД РФ Лавров рассказал о договоренностях России с Арменией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном подчеркнул приверженность России договоренностям, в том числе в военной сфере. Его слова передает РИА Новости.

Он также заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы ее двусторонние отношения с Арменией не подвергались негативному воздействию со стороны внерегиональных игроков, незаинтересованных в российско-армянском союзничестве. Лавров добавил, что российская сторона надеется, что государства продолжат сотрудничать по военному, политическому, экономическому, культурному и гуманитарному направлениям.

Ранее стало известно, что Лавров и Мирзоян могут обсудить возможность роспуска Минской группы ОБСЕ. Спикер парламента Армении Ален Симонян заключил, что не будет таких вопросов, которые не будут обсуждаться, так как одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ является Россия.

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