Стали известны подробности переговоров Лаврова и главы МИД Армении

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян могут обсудить возможность роспуска ОБСЕ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров могут обсудить возможность роспуска Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас ведутся обсуждения, и что сегодня министры иностранных дел встретятся в России, чтобы обсудить все региональные встречи. Симонян заключил, что не будет таких вопросов, которые не будут обсуждаться, так как одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ является Россия.

Ранее Мирзоян отправился в Москву с официальным визитом и анонсировал переговоры с Лавровым. МИД Армении сообщил, что после переговоров планируется совместная пресс-конференция.