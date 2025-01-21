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11:42, 21 января 2025Бывший СССР

Стали известны подробности переговоров Лаврова и главы МИД Армении

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян могут обсудить возможность роспуска ОБСЕ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров могут обсудить возможность роспуска Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас ведутся обсуждения, и что сегодня министры иностранных дел встретятся в России, чтобы обсудить все региональные встречи. Симонян заключил, что не будет таких вопросов, которые не будут обсуждаться, так как одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ является Россия.

Ранее Мирзоян отправился в Москву с официальным визитом и анонсировал переговоры с Лавровым. МИД Армении сообщил, что после переговоров планируется совместная пресс-конференция.

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