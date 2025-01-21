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04:10, 21 января 2025Интернет и СМИ

Мужчина проснулся дома и наткнулся на пугающую картину

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Weird / Reddit

Пользователь Reddit рассказал на портале, что, проснувшись утром дома, он наткнулся на неприятную картину. Многие комментаторы испугались за автора поста и посоветовали ему озаботиться мерами безопасности.

По словам мужчины, он заметил на одной из прозрачных дверей в своем доме, которая ведет на задний двор, морозный отпечаток в виде уха. «Я сразу же куплю камеры наблюдения для дома», — заверил автор публикации.

«Это чертовски жутко», «О нет», «Позвони в 911», «Я бы обратилась в полицию», — отреагировали пользователи Reddit. Многие сделали вывод, что след мог оставить некто чужой, в том числе потенциальный грабитель, который пытался прислушаться к звукам в доме. Они порекомендовали мужчине обзавестись оружием и быть начеку.

Автор публикации в комментариях рассказал, что у него уже есть огнестрельное оружие. «У меня также двое детей, одному год, другому четыре, так что оружие спрятано», — добавил он. Мужчина также заявил, что помимо отпечатка уха он обнаружил, что у его машины была открыта дверь.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что убирался в купленном доме и обнаружил жуткий сюрприз от предыдущего владельца. Он признался, что находка вызвала в нем одновременно ужас и восхищение.

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