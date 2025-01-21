Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:24, 21 января 2025Бывший СССР

На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

Полковник СБУ Костенко заявил, что Россия не уступит Украине территории
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Россия не пойдет на территориальные уступки Украине на возможных переговорах. Такую точку зрения высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Роман Костенко, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона еще недостаточно измотана для такого шага. Костенко полагает, что Москва не только не уступит, но и предъявит ряд требований, включая полное разоружение украинских войск и нейтральный статус Украины.

Ранее постоянный член Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев исключил территориальные уступки Украине. Он подчеркнул, что Москва не согласится на это ни при каких обстоятельствах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      Серия взрывов прозвучала над российским городом

      Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за Трампа

      В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

      На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

      Ситуацию вокруг скандала с японскими центрами объяснили

      В России высказались об экономическом курсе Трампа

      Телеведущая случайно оголилась на публике из-за пуговицы на платье

      В США предупредили генсека НАТО об угрозе из-за Трампа

      Нацистскому жесту Илона Маска нашлось объяснение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше