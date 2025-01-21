На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

Полковник СБУ Костенко заявил, что Россия не уступит Украине территории

Россия не пойдет на территориальные уступки Украине на возможных переговорах. Такую точку зрения высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Роман Костенко, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона еще недостаточно измотана для такого шага. Костенко полагает, что Москва не только не уступит, но и предъявит ряд требований, включая полное разоружение украинских войск и нейтральный статус Украины.

Ранее постоянный член Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев исключил территориальные уступки Украине. Он подчеркнул, что Москва не согласится на это ни при каких обстоятельствах.