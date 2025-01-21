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19:52, 21 января 2025Мир

Новый госсекретарь США заявил о необходимости завершить конфликт на Украине

Госсекретарь Рубио: США поддерживали Киев, но конфликт должен прекратиться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, сообщает телеканал ABC.

По словам госсекретаря, вопрос о прекращении конфликта между Россией и Украиной более сложный, чтобы решить его в первый день в Белом доме, как обещал президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что переговоры не будут проводиться публично.

«Единственный способ решить эти проблемы -– вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — сказал он.

Ранее стало известно, что Рубио приведен к присяге в качестве госсекретаря США. Уточняется, что госсекретарь является сыном кубинских иммигрантов, поэтому также произнес присягу на испанском языке.

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