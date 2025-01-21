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08:55, 21 января 2025Мир

Правозащитники подали в суд на Трампа

WSJ: Группы по защите прав иммигрантов подали в суд на Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Группы по защите прав иммигрантов подали в суд на президента США Дональда Трампа после подписания им указа об иммиграции, который предполагает лишение гражданства по праву рождения детей, которые родились в США от матерей, въехавших в страну нелегально или по визам, и отцов, не являющихся гражданами или постоянными жителями Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Отказ в гражданстве детям, родившимся в США, не только противоречит конституции, но и является безрассудным и безжалостным отказом от американских ценностей. Гражданство по праву рождения является частью того, что делает Соединенные Штаты сильной и динамичной страной, которой они являются», — заявил исполнительный директор Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Энтони Д. Ромеро.

По его словам, администрация Трампа допустила «вопиющие перегибы», из-за которых у правозащитников есть уверенность в победе.

После вступления в должность президента Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Федеральным агентствам будет запрещено выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США. Это будет касаться детей, родившихся через 30 дней после введения данной меры.

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