Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 21 января 2025Мир

Путин провел переговоры с президентом Египта

Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси конфликт в секторе Газа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси конфликт в секторе Газа и его нынешнее урегулирование в свете заключенного соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии, указав не необходимость сформировать инклюзивное правительство в арабской республике, которое будет включать в себя этническое и религиозное разнообразие страны.

Ранее руководители ХАМАС выразили надежду, что Россия поможет восстановить порядок в секторе Газа. По словам представителя руководства группировки Сами Абу Зухри, у Москвы будет основополагающая роль на этом этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом. По его словам, участие России в восстановлении позволит воссоздать баланс сил в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал желание Трампа урегулировать конфликт в 2025 году

      Губерниев порассуждал о возможном выдвижении на пост президента ФЛГР

      Пьяный россиянин ударил полицейского по голове и попал под следствие

      Новый госсекретарь США заявил о необходимости завершить конфликт на Украине

      В Госдуме захотели запретить отказывать россиянкам в отпуске по одной причине

      Невесту Безоса пристыдили в сети за кружевное белье на инаугурации Трампа

      Стало известно о приоритетах США в космосе

      Россиянам назвали главный способ защититься от мошенников

      Европарламент призовет ЕС не признавать выборы в Белоруссии

      Енот оставил без света жителей российского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше