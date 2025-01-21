Путин провел переговоры с президентом Египта

Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси конфликт в секторе Газа

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси конфликт в секторе Газа и его нынешнее урегулирование в свете заключенного соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии, указав не необходимость сформировать инклюзивное правительство в арабской республике, которое будет включать в себя этническое и религиозное разнообразие страны.

Ранее руководители ХАМАС выразили надежду, что Россия поможет восстановить порядок в секторе Газа. По словам представителя руководства группировки Сами Абу Зухри, у Москвы будет основополагающая роль на этом этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом. По его словам, участие России в восстановлении позволит воссоздать баланс сил в регионе.