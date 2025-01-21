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09:25, 21 января 2025Силовые структуры

Раскрыто количество обезвреженных инженерами боеприпасов с начала СВО

Инженеры Росгвардии обезвредили более 400 тысяч боеприпасов с начала СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Росгвардии раскрыли информацию о количестве обезвреженных инженерами боеприпасов с начала СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции (СВО) инженеры Росгвардии обезвредили более 400 тысяч боеприпасов и 55 тонн взрывчатки.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии регулярно обследуют дороги и различные объекты инфраструктуры на отсутствие взрывоопасных предметов. Они выполняют задачи совместно с кинологами и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео.

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