Раскрыто количество обезвреженных инженерами боеприпасов с начала СВО

Инженеры Росгвардии обезвредили более 400 тысяч боеприпасов с начала СВО

В Росгвардии раскрыли информацию о количестве обезвреженных инженерами боеприпасов с начала СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции (СВО) инженеры Росгвардии обезвредили более 400 тысяч боеприпасов и 55 тонн взрывчатки.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии регулярно обследуют дороги и различные объекты инфраструктуры на отсутствие взрывоопасных предметов. Они выполняют задачи совместно с кинологами и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео.