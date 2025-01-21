Раскрыто количество обезвреженных инженерами боеприпасов с начала СВО

В Росгвардии раскрыли информацию о количестве обезвреженных инженерами боеприпасов с начала СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.
По данным ведомства, с начала специальной военной операции (СВО) инженеры Росгвардии обезвредили более 400 тысяч боеприпасов и 55 тонн взрывчатки.
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии регулярно обследуют дороги и различные объекты инфраструктуры на отсутствие взрывоопасных предметов. Они выполняют задачи совместно с кинологами и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео.