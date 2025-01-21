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08:31, 21 января 2025Забота о себе

Женщинам объяснили причины боли во время секса и назвали способы избежать ее появления

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Если во время секса возникает боль в матке, лучше прекратить половой контакт либо принять некоторые меры, которые позволят избежать неприятных ощущений после его окончания, рассказала акушер-гинеколог Ребекка Кейт. Их врач и ее коллега Амир Мараши перечислили изданию Well + Good.

По словам Кейт, боль, возникающую из-за спазмов, можно снять при помощи теплой грелки, приложенной к низу живота. Ее коллега, акушер-гинеколог Амир Мараши, посоветовал поэкспериментировать с позами в сексе и на время отказаться от тех, в которых обеспечивается максимально глубокое проникновение. Оптимальными для профилактики болей в матке он назвал позиции на боку.

Если же боль во время секса обусловлена циститом, вагинизмом и дисфункциями мышц, для профилактики неприятных ощущений важно выполнять упражнения на растяжку, продолжили врачи. Они подчеркнули, если у женщины есть такие заболевания, как эндометриоз или фибромиома, важно придерживаться назначенной терапии.

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Гинекологи также отметили, что небольшие покалывания в матке в определенной сексуальной позе вряд ли являются причиной для беспокойства, особенно если боль вскоре проходит. Однако если дискомфорт во время интимной близости возникает у женщины регулярно, ей необходимо как можно скорее пройти обследование.

Ранее акушер-гинеколог клиники Инесса Саакян назвала способы избавиться от сухости влагалища в менопаузу. Она посоветовала женщинам пользоваться лубрикантами и вагинальными увлажнителями.

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