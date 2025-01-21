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11:36, 21 января 2025Силовые структуры

Российская полиция накрыла ресторан с подставными девушками из высшего общества

В Петербурге суд арестовал студента за мошенничество в ресторане с девушками
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге полиция накрыла нелегальный бизнес иностранного студента, открывшего ресторан с подставными девушками из высшего общества, которые обманывали состоятельных клиентов, заставляя их оплачивать завышенные счета. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Организатор мошеннической схемы арестован. Следователь допросил в качестве свидетелей четырех девушек, занимавшихся привлечением клиентов. Полиция установила шесть потерпевших, оплативших счета на суммы от 30 до 105 тысяч рублей. В МВД не исключают, что в ходе расследование число обманутых увеличится.

Криминальный бизнес был выявлен после обращения в полицию 24-летнего мужчины, который пострадал от мошенничества в конце декабря 2024 года. По его словам, он познакомился через мессенджер с девушкой, и она пригласила его в ресторан на проспекте Добролюбова. Там его вынудили оплатить два счета на общую сумму 54 тысячи рублей.

В ходе расследования оперативники вышли на 20-летнего студента петербургского вуза с иностранным гражданством, который является соучредителем ресторана. Он также занимался подбором симпатичных девушек, которые должны были знакомиться с жертвами и завлекать их в заведение. За обман клиента девушка получала 15 процентов от суммы счета.

Аналогичная схема была раскрыта полицейскими летом 2024 года. Тогда было установлено 25 обманутых мужчин. Полиция при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержала участников криминального бизнеса в ресторанах Адмиралтейского и Василеостровского районов города.

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