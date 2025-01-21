Российского пенсионера задержали за приставания к ребенку в маршрутке

Пенсионера из Дагестана задержали за приставания к ребенку в маршрутке

В Дагестане 69-летний пенсионер приставал к ребенку в маршрутке, его уже задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина проживает в селении Сабнова Дербентского района. Предварительно, он подсел к ребенку в автобусе, а затем стал трогать его.

Потерпевший рассказал обо всем родителям, а те сразу же обратились в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о развратных действиях.

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