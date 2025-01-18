Российского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки

В Петербурге детский тренер по ушу арестован за совращение 11-летней девочки

В Санкт-Петербурге задержали детского тренера по ушу, обвиненного в совращении 11-летней спортсменки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, все произошло во время летнего лагеря при школе. В период с мая по июнь 2024 года 42-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения.

Злоумышленника задержали в августе. Во время расследования сотрудники силовых структур установили других потерпевших от его действий.

Сейчас тренер все еще находится под стражей. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее в Ростовской области задержали заслуженного тренера России по легкой атлетике по подозрению в совращении 12-летней девочки.