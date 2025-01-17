Заслуженного тренера России задержали по подозрению в совращении ребенка

Заслуженного тренера России заподозрили в совращении 12-летней девочки

В Ростовской области задержали заслуженного тренера России по легкой атлетике по подозрению в совращении 12-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен приставал к ребенку с 7 по 11 января в Волгодонске. Ему грозит до восьми лет колонии.

Известно, что несколько лет назад блогер снял сюжет про этого тренера. Он рассказывал, как выживает за 22 тысячи рублей в месяц и пытается погасить кредит. Тогда подписчики перевели мужчине 1,8 миллиона рублей.

Ранее в Астрахани осудили на 12 лет фотографа за совращение несовершеннолетних.