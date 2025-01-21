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11:20, 21 января 2025Россия

Стало известно о смерти на СВО адвоката «ночного губернатора» Петербурга

47news сообщил о смерти на СВО защищавшего авторитета Кумарина адвоката
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Стало известно о смерти в зоне проведения специальной военной операции (СВО) адвоката Константина Кузьминых. Об этом сообщает портал 47news.

Кузьминых известен как защитник криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), которого называли «ночным губернатором» Петербурга.

По информации издания, в похоронке датой смерти юриста указано 30 ноября 2024 года. Кузьминых служим снайпером в одном из разведывательных подразделений.

Ранее стало известно о смерти на СВО бывшего священника Владимира Угрюмова, который принял ислам. Он участвовал в боевых действиях в составе добровольческого отряда «Ахмат».

ЖЗЛ
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