Стало известно о смерти на СВО адвоката «ночного губернатора» Петербурга

47news сообщил о смерти на СВО защищавшего авторитета Кумарина адвоката

Стало известно о смерти в зоне проведения специальной военной операции (СВО) адвоката Константина Кузьминых. Об этом сообщает портал 47news.

Кузьминых известен как защитник криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), которого называли «ночным губернатором» Петербурга.

По информации издания, в похоронке датой смерти юриста указано 30 ноября 2024 года. Кузьминых служим снайпером в одном из разведывательных подразделений.

Ранее стало известно о смерти на СВО бывшего священника Владимира Угрюмова, который принял ислам. Он участвовал в боевых действиях в составе добровольческого отряда «Ахмат».