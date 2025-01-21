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15:15, 21 января 2025Культура

Суд вынес решение о месте проживания дочери звезды «Реальных пацанов»

Суд оставил дочь актера Владимира Селиванова с его бывшей женой
Ольга Коровина
Владимир Селиванов

Владимир Селиванов. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Дочь звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова останется жить с матерью по решению суда. Об этом сообщает портал Super.ru.

Стало известно, что актер и его бывшая жена Виктория Маркова смогли решить вопрос мирно. Их семилетняя дочь Ева продолжит жить с матерью и сможет беспрепятственно общаться с отцом. По словам адвоката экс-супруги Селиванова Ивана Кормова, суд учел желание ребенка.

«Стороны договорились о сумме алиментов и о том, с кем будет проживать дочь. Как захотел ребенок, так все и случилось», — отметил адвокат.

Ранее Селиванов объяснил, почему хочет забрать дочь у бывшей жены. Актер отметил, что пытается оградить ребенка от проблем, возникших после развода.

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