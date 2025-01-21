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03:06, 21 января 2025Мир

Трамп заявил о намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия

Трамп заявил, что намерен помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из тех, кто был осужден за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что подпишет соответствующее помилование, как только прибудет в Овальный кабинет Белого дома. Осужденных участников штурма он в очередной раз назвал заложниками.

Ранее Дональд Трамп подписал первые указы после инаугурации.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников Дональда Трампа, не признавших итоги голосования в ноябре 2020 года, по результатам которого победил демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией.

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