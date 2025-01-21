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06:32, 21 января 2025Мир

Трамп заявил о праве США на половину TikTok

Трамп поставил ультиматум платформе TikTok для разрешения работы в США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь право на половину платформы TikTok. Он сообщил об этом журналистам в Белом доме.

Американский лидер также подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку TikTok в США как минимум на 75 дней. «У нас будет 50 процентов TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», — заявил Трамп.

Глава США также предупредил, что в случае, если КНР откажется от сделки, Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары.

Ранее стало известно, что Минюст США подал в суд на TikTok. Уточнялось, что такое решение было принято из-за сбора персональных данных детей младше 13 лет без согласия их родителей, что является нарушением закона.

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