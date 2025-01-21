Трампа уличили в ложных заявлениях в день инаугурации

CNN: Трамп сделал более 20 ложных заявлений в день инаугурации

Президент США Дональд Трамп сделал более 20 ложных заявлений в день инаугурации 20 января. Об этом пишет CNN.

«В своей неподготовленной второй речи в понедельник перед сторонниками, собравшимися в Зале эмансипации в Центре посетителей Капитолия США, Трамп сделал ложные заявления о выборах, иммиграции и бунте в Капитолии 6 января 2021 года, среди прочих тем. Затем он сделал дополнительные ложные заявления в своей свободной третьей речи на Capital One Arena в Вашингтоне и снова во время общения с журналистами, когда он подписывал указы в Овальном кабинете», — говорится в материале.

Телеканал утверждает, что Трамп также сделал ложные заявления о контроле Панамского канала Китаем, о том, что Испания является страной-членом БРИКС, о давлении на КНР в вопросе закупок нефти у Ирана во время первого президентского срока, а также о том, что у Ирана «не было денег для ХАМАС» и «не было денег для Хезболлы» во время пребывания республиканца у власти.

Кроме того, Трамп заявил, что США — «единственная страна в мире» с гражданством по праву рождения. На самом деле около 30 стран в мире автоматически предоставляют гражданство людям, родившимся на их территории. В их число входят соседи США Канада и Мексика, а также большинство стран Южной Америки.

Также республиканец сказал, что членов банд забирают с улиц Венесуэлы и переправляют в США. Он подчеркнул, что уровень преступности в Венесуэле резко упал, «потому что они забрали своих преступников и передавали их нам посредством политики открытых границ предыдущей администрации». По данным CNN, не существует никаких доказательств правдивости слов Трампа.