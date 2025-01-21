Уехавший из России скандальный актер поддержал Трампа

Сбежавший из России скандальный актер Алексей Панин поддержал Дональда Трампа

Известный по роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поддержал новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Артист, который сейчас проживает в Соединенных Штатах, выложил фотографии в кепке с предвыборным слоганом Трампа «Make America Great Again». Публикации Алексей подписал словами «А у нас есть гринкарта», намекая на активную борьбу главы государства с нелегальными мигрантами.

Известно, что в США актер переехал из Европы после очередного скандала: он был задержан за пьяный дебош в Эстонии.

Ранее стало известно, что суд оставил в силе приговор Алексею Панину. В сентябре 2024 года его приговорили к шести годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.