В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

В Чехии учительница обезвредила направившего на нее пистолет ученика

В городе Рудольфове на юге Чехии учительница средней школы самостоятельно обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет. Об этом сообщило издание České noviny.

Уточняется, что ученик вышел во время урока в туалет, после чего вернулся в класс с пистолетом. Выстрелить в учительницу у него не получилось, поскольку женщина среагировала на ситуацию «очень быстро и продуманно, обезвредив нападавшего». Как рассказал глава края Мартин Куба, у ученика имелось и другое оружие.

В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители задержали учащегося.

Отмечается, что похожий инцидент произошел два года назад в Чески-Крумлове. Тогда ученик средней школы угрожал ножом своим одноклассникам.

В Челябинске в сентябре прошлого года 13-летний школьник с молотком напал на сверстников и педагогов. Школьника удалось обезвредить 57-летней учительнице химии и биологии Нине Шошиной, которая в результате была ранена.