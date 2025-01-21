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18:23, 21 января 2025Мир

В Дании высказались о передаче Гренландии другим странам

Глава МИД Дании Расмуссен: Ни одна страна не может просто взять себе Гренландию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Ни одна страна в мире не может просто взять и забрать себе Гренландию. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, его слова передает Le Monde.

«Разумеется, мы не можем иметь такой мировой порядок, при котором страны, если даже они достаточно велики и независимо от того, как они называются, могут просто брать то, что хотят», — подчеркнул глава МИД королевства.

Ранее президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете в первый день своего президентства заявил, что США необходимо контролировать Гренландию для обеспечения международной безопасности.

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