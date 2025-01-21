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05:30, 21 января 2025Мир

В Финляндии резко высказались в адрес Каллас после ее слов о надежде на Трампа

Профессор Малинен посоветовал Кае Каллас забыть о партнерстве с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас забыть о партнерских отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

«Конечно, это всего лишь глупая надежда, но я надеюсь, что Дональд Трамп полностью вас отвергнет», — заявил он. Так он прокомментировал пост Каллас, в котором она поздравила Дональда Трампа с официальным вступлением в должность. В своем сообщении она подчеркнула, что трансатлантические связи «принесли процветание и силу по обе стороны Атлантики». Каллас также выразила надежду на продолжение партнерства.

Ранее экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Дональд Трамп после инаугурации должен занять жесткую позицию в отношении России, если он действительно хочет оказать реальное влияние на Китай.

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