В Финляндии резко высказались в адрес Каллас после ее слов о надежде на Трампа

Профессор Малинен посоветовал Кае Каллас забыть о партнерстве с Трампом

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас забыть о партнерских отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

«Конечно, это всего лишь глупая надежда, но я надеюсь, что Дональд Трамп полностью вас отвергнет», — заявил он. Так он прокомментировал пост Каллас, в котором она поздравила Дональда Трампа с официальным вступлением в должность. В своем сообщении она подчеркнула, что трансатлантические связи «принесли процветание и силу по обе стороны Атлантики». Каллас также выразила надежду на продолжение партнерства.

Ранее экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Дональд Трамп после инаугурации должен занять жесткую позицию в отношении России, если он действительно хочет оказать реальное влияние на Китай.