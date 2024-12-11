Новая глава дипломатии ЕС назвала Трампу причину быть жестче с Россией

Каллас: Трамп должен занять жесткую позицию в отношении России для борьбы с КНР

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации должен занять жесткую позицию в отношении России, если он действительно хочет оказать реальное влияние на Китай. Об этом заявила новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает Politico.

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень жесткими в отношении России. Если вы действительно тверды и не даете им того, чего они хотят, то, скорее всего, больше войн не будет», — объяснила Каллас свое предложение Трампу по борьбе с Китаем.

Ранее Каллас поддержала победу боевиков в Сирии и заявила, что произошедшее якобы является свидетельством «слабости» России и Ирана в регионе. «Конец диктатуры [президента Сирии Башара] Асада — это позитивное и долгожданное событие (...) Наш приоритет — обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе», — сказала глава евродипломатии.