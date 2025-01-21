В Госдуме сообщили о возможной дополнительной индексации пенсий

Депутат ГД Чаплин: Пенсионеры могут получить проиндексированную пенсию в феврале

Российские пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию уже в следующем месяце. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Правительство может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за 2024 год. Уточняется, что показатель дополнительного повышения составит 2,22 процента.

«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5 процента вместо ранее запланированных 7,3 процента, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — отметил депутат.

Таким образом, пенсия, которая составляла 16 000 рублей, увеличится до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при повышении на 7,3 процента, объяснил Чаплин.

Ранее сенатор Ольга Епифанова предупредила, что россияне могут лишиться пенсии при переезде в другую страну, если своевременно не предупредят о своем намерении представителей Социального фонда. Соответствующее заявление можно подать в любое отделение организации или через доверенное лицо.