В Катаре раскрыли подробности второго этапа обмена заложниками в Газе

МИД Катара: Палестинцы смогут вернуться на север сектора Газа 25-26 января

Второй этап обмена заложниками и заключенными между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем состоится 25-26 января, после чего палестинцы смогут вернуться на север сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Второй этап обмена состоится в выходные, после этого будет облегчено перемещение с юга на север», — объявил аль-Ансари.

Представитель МИД Катара добавил, что, по ожиданиям ведомства, новый обмен «пройдет более гладко».

19 января движение ХАМАС передало Израилю первых трех заложников. В рамках соглашения о прекращении огня Управление тюрем Израиля освободило 90 палестинских заключенных.