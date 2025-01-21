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15:13, 21 января 2025Мир

В Катаре раскрыли подробности второго этапа обмена заложниками в Газе

МИД Катара: Палестинцы смогут вернуться на север сектора Газа 25-26 января
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Второй этап обмена заложниками и заключенными между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем состоится 25-26 января, после чего палестинцы смогут вернуться на север сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Второй этап обмена состоится в выходные, после этого будет облегчено перемещение с юга на север», — объявил аль-Ансари.

Представитель МИД Катара добавил, что, по ожиданиям ведомства, новый обмен «пройдет более гладко».

19 января движение ХАМАС передало Израилю первых трех заложников. В рамках соглашения о прекращении огня Управление тюрем Израиля освободило 90 палестинских заключенных.

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