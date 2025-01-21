В Киргизии запретили ходить в закрывающей лицо одежде

В Киргизии запретили закрывающую лицо одежду в общественных местах

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Также закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях. Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов. Запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).

Ранее Муфтият Дагестана временно запретил никабы. Запрет будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».