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19:09, 21 января 2025Бывший СССР

В Киргизии запретили ходить в закрывающей лицо одежде

В Киргизии запретили закрывающую лицо одежду в общественных местах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omurali Toichiev / Shutterstock / Fotodom

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Также закон запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях. Помимо этого, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путем обхода домов. Запрещается создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).

Ранее Муфтият Дагестана временно запретил никабы. Запрет будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

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