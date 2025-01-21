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08:22, 21 января 2025Бывший СССР

В ЛНР сообщили о завершающей стадии взятия региона под полный контроль

Марочко: началась завершающая стадия взятия ЛНР под полный контроль ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации осталось взять населенные пункты Петровское в Сватовском округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе для достижения полного контроля над территорией Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«За все эти населенные пункты уже идут бои. Также активные освободительные действия продолжаются в кременских лесах. В целом, можно говорить о начале завершающей стадии освобождения ЛНР», — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что значительная часть Часова Яра в Донецкой народной республике находится под контролем российских войск. По его словам, ВС РФ «очень серьезно» закрепились в южной части населенного пункта. Кроме того, Марочко отметил успехи российских сил на северо-востоке города.

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