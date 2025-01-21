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08:27, 21 января 2025Силовые структуры

В России задержали иностранца за участие в экстремистской организации

На Сахалине обвиненный в экстремизме иностранец пытался покинуть страну
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, не позднее января 2021 года мужчина вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России. Являясь ее участником, он пропагандировал криминальную идеологию, принимал участие в так называемых «сходках» и контролировал расходование так называемого «общака».

Обвиняемый в экстремизме иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке покинуть Россию. Суд заключил его под стражу.

Ранее в Кабардино-Балкарской республике возбудили дело против 52-летнего местного жителя за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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