В России задержали иностранца за участие в экстремистской организации

На Сахалине обвиненный в экстремизме иностранец пытался покинуть страну

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, не позднее января 2021 года мужчина вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России. Являясь ее участником, он пропагандировал криминальную идеологию, принимал участие в так называемых «сходках» и контролировал расходование так называемого «общака».

Обвиняемый в экстремизме иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке покинуть Россию. Суд заключил его под стражу.

Ранее в Кабардино-Балкарской республике возбудили дело против 52-летнего местного жителя за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.