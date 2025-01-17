Россиянин призывал к экстремистской деятельности и попал под следствие

В КБР возбудили дело против мужчины за публичные призывы к экстремизму

В Кабардино-Балкарская Республике (КБР) возбудили дело против 52-летнего местного жителя за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина распространял в социальных сетях материалы, призывающие к экстремизму в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Дело возбуждено по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Россиянину грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за призывы к террористической деятельности.