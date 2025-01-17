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20:18, 17 января 2025Силовые структуры

Россиянин призывал к экстремистской деятельности и попал под следствие

В КБР возбудили дело против мужчины за публичные призывы к экстремизму
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Кабардино-Балкарская Республике (КБР) возбудили дело против 52-летнего местного жителя за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина распространял в социальных сетях материалы, призывающие к экстремизму в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Дело возбуждено по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Россиянину грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за призывы к террористической деятельности.

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