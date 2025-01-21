В Совфеде объяснили отсутствие Украины в инаугурационной речи Трампа

Сенатор Косачев: У Трампа, возможно, еще нет твердой позиции по Украине

Инаугурационная речь президента США Дональда Трампа вызвала еще больше вопросов относительно политики нового главы Белого дома, чем было раньше. Выступление политика проанализировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram.

Избранный 47-м президентом США Трамп официально вступил в должность 20 января.

По оценке Косачева, в речь попали только те позиции, в которых американский лидер уверен. Он отметил, что в выступлении Трамп не обозначил свой взгляд на вопросы стратегической безопасности и, в частности, украинский конфликт. «Это может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни окончательных позиций, ни уверенности в их реализуемости», — написал Косачев.

Осторожность американского лидера может означать как готовность выслушать аргументы со стороны, так и намерение выработать независимую позицию, отметил сенатор.