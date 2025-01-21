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16:12, 21 января 2025Интернет и СМИ

Власти опровергли данные об эвакуации жителей Смоленска после атаки БПЛА

Администрация Смоленска назвала фейком данные об эвакуации после атаки БПЛА
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Распространившийся в мессенджерах и соцсетях якобы скриншот с сайта администрации города Смоленска с данными о проведении эвакуации жителей после атаки украинского БПЛА оказался фейком.

На скриншоте были указаны данные, согласно которым мирным жителям следует незамедлительно эвакуироваться из-за загрязнения воздуха, произошедшего в результате попадания дрона в промышленный объект. При этом такой публикации нет на самом сайте администрации города.

В пресс-службе мэрии Смоленска подтвердили, что на их сайте не было размещено таких данных. «В соцсетях распространяется поддельный скриншот сайта администрации Смоленска. Официальный сайт не подвергался никаким атакам, сбоев зафиксировано не было, новость с фейкового скриншота на сайте опубликована не была», — разъяснили представители администрации.

Указанную информацию опроверг и глава региона Василий Анохин. Он опубликовал в Telegram видео, в котором уточнил, что атака беспилотников на город действительно была, однако средствами ПВО и силами РЭБ все дроны в количестве 17 штук были уничтожены и подавлены. Глава региона добавил, что в результате атаки незначительные повреждения получили несколько жилым домов, пострадавших нет.

«Жильцам, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь. Призываю вас, уважаемые смоляне, доверяйте только официальным источникам информации», — сказал он.

Информация с якобы скриншота с сайта администрации Смоленска не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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