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09:40, 21 января 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по месту сбора бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его словам, атака на украинских военнослужащих произошла в ночь на вторник, 21 января. После этого, под утро, к месту событий со стороны Никополя и Апостолово направилось большое количество машин скорой помощи.

«Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв», — уточнил представитель пророссийского подполья.

Утром 21 января в Днепропетровске (украинское название города — Днепр) прозвучали взрывы. Через 10 минут, по информации украинских СМИ, они прогремели снова.

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