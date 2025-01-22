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08:59, 22 января 2025Мир

13-летнюю школьницу арестовали за угрозы убить учителя из-за сатиры над религией

Le Figaro: 13-летняя школьница угрожала учителю расправой за сатиру над религией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Французская полиция арестовала 13-летнюю школьницу, ее подозревают в угрозах расправой ее учителю за то, что он показал во время урока карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo на тему религии. Об этом пишет Le Figaro.

По данным газеты, преподаватель продемонстрировал карикатуры 8 января, через день после ежегодного мероприятия в память о жертвах террористического нападения на редакцию журнала в 2015 году. Карикатуры были сделаны на собирательный образ имама, католического священника, раввина и на различных политиков. Ученица возмутилась этим на уроке, а спустя неделю подошла к преподавателю и рассказала, что один из школьников хочет его убить из-за его действий во время занятия.

Учитель обратился с жалобой в прокуратуру, девочку задержали, чтобы допросить. Она признала, что угрожала учителю, но назвала это «плохой шуткой», поскольку на самом деле никто не планировал расправу над ним. Теперь правоохранители решают, можно ли расценивать действия школьницы как прямую угрозу в адрес человека.

Настороженность сотрудников прокуратуры вызвана тем, что похожим образом ситуация разворачивалась в 2020 году, когда представитель радикального исламизма расправился над учителем истории и географии. Тогда одна из школьниц пожаловалась, что преподаватель выставил из класса детей-мусульман и начал показывать остальным карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. На судебном процессе выяснилось, что девочка соврала — в тот день ее не было в школе, так как ее отстранили за прогулы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя в 2020 году терактом. После нападения власти страны ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализации.

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