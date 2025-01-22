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15:44, 22 января 2025Ценности

62-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» прогулялась без макияжа

62-летняя актриса Марсия Кросс прошлась по Лос-Анджелесу без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса Марсия Кросс, сыгравшая в популярном сериале «Отчаянные домохозяйки», прогулялась по Лос-Анджелесу без макияжа. Соответствующие кадры появились на сайте Daily Mail.

62-летняя звезда попала в объективы папарацци в черных брюках и темно-сером свитере с круглым вырезом. Помимо этого, она прошлась в коричневых уггах и очках. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в январе внешность известной 58-летней актрисы на фото с прогулки вызвала споры в сети. Звезду фильма «Бойцовский клуб» Хелену Бонем Картер запечатлели на улице в Лондоне, когда она гуляла с подругой.

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