Госдеп США запретил вывешивать флаги ЛГБТ

Госдепартамент США запретил своим представительствам вывешивать флаги ЛГБТ

Госдепартамент США запретил своим представительствам внутри страны и за рубежом вывешивать какие-либо флаги, кроме государственного флага. Об этом передает консервативный портал Washington Free Beacon, который изучил копию указа главы ведомства Марка Рубио.

«Госдепартамент принял "политику одного флага", таким образом фактически запретив своим представительствам вывешивать флаги ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистской организацией и запрещено в России) и движения Black Lives Matter, которые развевались над зданиями правительства США при бывшем президенте Джо Байдене», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что любой сотрудник Госдепартамента, нарушивший указ, «подвергнется дисциплинарным взысканиям, включая увольнение и расторжение контракта».

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов. Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.

