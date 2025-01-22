Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:51, 22 января 2025Экономика

Хозяйкам назвали простые способы прочистить засор в раковине за полчаса

«БелНовости»: прочистить засор в раковине удастся с помощью белого уксуса
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Taylor Friehl / Unsplash

Прочистить засор в раковине удастся с помощью белого дистиллированного уксуса. Способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, белый уксус является эффективным натуральным очистителем, хорошо удаляющим накипь и прочищающим засоренные стоки, — за счет своей кислотности он растворяет мыльную пену, которая, накапливаясь, провоцирует засоры. Эксперты посоветовали залить в сливное отверстие засоренной раковины 200-300 миллилитров чистого дистиллированного уксуса, оставить на полчаса, после чего залить кипятком.

Ранее в январе специалисты «БелНовостей» порекомендовали очищать кухонную вытяжку от жира с помощью чайного пакетика. По их словам, содержащийся в нем танин воздействует на жир таким образом, что тот начинает легко отходить от поверхности.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пиндосы». Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Раскрыты последствия нового покушения на Трампа

      Британия отправила свои корабли следить за российским судном

      Хозяйкам назвали простые способы прочистить засор в раковине за полчаса

      «Зенит» объявил об уходе получившего гражданство России бразильца

      В МИД прокомментировали предложения Трампа по Украине

      В Словакии призвали главу ЕК вмешаться в спор с Зеленским

      На Западе заявили о беззащитности авианосцев США перед российским «Орешником»

      Мизулина ответила на слова Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

      Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше