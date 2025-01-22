Хозяйкам назвали простые способы прочистить засор в раковине за полчаса

«БелНовости»: прочистить засор в раковине удастся с помощью белого уксуса

Прочистить засор в раковине удастся с помощью белого дистиллированного уксуса. Способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, белый уксус является эффективным натуральным очистителем, хорошо удаляющим накипь и прочищающим засоренные стоки, — за счет своей кислотности он растворяет мыльную пену, которая, накапливаясь, провоцирует засоры. Эксперты посоветовали залить в сливное отверстие засоренной раковины 200-300 миллилитров чистого дистиллированного уксуса, оставить на полчаса, после чего залить кипятком.

Ранее в январе специалисты «БелНовостей» порекомендовали очищать кухонную вытяжку от жира с помощью чайного пакетика. По их словам, содержащийся в нем танин воздействует на жир таким образом, что тот начинает легко отходить от поверхности.