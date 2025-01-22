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14:30, 22 января 2025Экономика

Прекративший продажи в России автогигант оценил перспективы возвращения в страну

В Suzuki не исключили возможности возвращения на российский авторынок
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Представители японского концерна Suzuki, приостановившего официальные продажи в России после начала боевых действий на Украине, не исключили возобновления полноценной деятельности на территории РФ в обозримом будущем. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление компании.

В концерне отметили, что в настоящее время компания продолжает оказывать некоторые услуги на российском авторынке. Речь идет, в частности, о гарантийном обслуживании машин бренда с применением оригинальных запасных частей. Однако говорить о полноценном возвращении в РФ пока преждевременно.

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В то же время в компании не стали исключать подобной возможности в среднесрочной перспективе. Как подчеркнули в Suzuki, многое в этом вопросе будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Как только сложатся подходящие условия, Suzuki незамедлительно вернется на российский авторынок. «Мы, как и многие (западные концерны — прим. «Ленты.ру») ждем, (...) все процессы отлажены, и, когда придет время, мы не заставим себя ждать», — заключили в компании.

Руководство Suzuki поставило свой российский бизнес на паузу весной 2022 года. Венгерское подразделение компании приостановило производство автомобилей, предназначенных для авторынка РФ, после чего официальные поставки машин бренда в страну прекратились. При этом, в отличие от многих западных производителей, руководство японского концерна не объявляло об окончательном уходе из России. В РФ до сих пор функционирует представительство Suzuki, занимающееся постгарантийным обслуживанием автомобилей.

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