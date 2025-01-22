Раскрыты итоги спора полицейского с участвующим в СВО сыном главы российского региона

Shot: Спор сына главы Северной Осетии Меняйло с полицейским решили на месте

Спор сына главы Северной Осетии Сергея Меняйло, участвующего в специальной военной операции (СВО), с остановившим его полицейским решили на месте. Итоги возникшей ситуации раскрыл Shot в Telegram.

Ранее по сети распространилось снятое летом 2024 года видео, на котором, как утверждается, Сергей Меняйло-младший, остановленный из-за непристегнутого на его супруге автомобильного ремня безопасности, заявил сотруднику правоохранительных органов, что является сыном главы республики. Кроме того, мужчина упомянул работающего в ФСБ брата. «Он бы вас размотал здесь просто», — заявил водитель силовику.

Как выяснил Shot, Меняйло еще изначально заявил, что готов оплатить штраф. В свою очередь, инспектор подтвердил, что мужчина недавно приехал из зоны СВО, а также его связь с силовиками. Решив вопрос, водителя и его спутницу отпустили.

По информации издания, сейчас сын главы Северной Осетии вновь находится на спецоперации, где выполняет боевое задание, поэтому связаться с ним для получения комментария не удалось. Как пишут авторы поста, Меняйло служит в спецподразделении на передовой и имеет 12 государственных наград.

Ранее пасынка главы Башкирии Радия Хабирова обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы. Как выяснилось, подростку удалось проехать мимо несколько полицейских постов, при этом не получи штраф. Мать старшеклассника в беседе с журналистами отвергла информацию, заявив, что его якобы нет в городе.