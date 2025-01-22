В России сын главы региона со словами «ты знаешь, кто я» поспорил с полицейским на видео

Сын главы Северной Осетии поспорил с полицейским и напомнил тому о своей фамилии

Сын главы Северной Осетии Сергея Меняйло поспорил с остановившим его полицейским и напомнил тому о своей фамилии. Видеозапись разговора опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Причиной остановки автомобиля стали непристегнутые ремни безопасности. После этого сотрудник попросил водителя открыть багажник.

На видео женщина — невестка руководителя республики, как утверждает канал — заявляет, что ее фамилия Меняйло и спрашивает, знакома ли она постовому. «Если в Осетии живем, значит, знакома», — отвечает сотрудник Госавтоинспекции.

Затем к разговору подключается мужчина — сын Меняйло. «Ты знаешь, кто я? Сын главы республики», — заявляет он. Затем россиянин сообщает полицейскому о служащем в ФСБ брате. «Если бы вы его здесь остановили, (...) он бы вас размотал здесь просто», — пригрозил он.

Ранее сына главы Башкирии Радия Хабирова обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы. Его мать отвергла высказанные в адрес сына обвинения.