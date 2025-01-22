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13:28, 22 января 2025Культура

Райан Гослинг стал претендентом на главную роль в культовой кинофраншизе

Актер Райан Гослинг стал претендентом на главную роль в новых «Звездных войнах»
Ольга Коровина

Фото: Jeffrey Mayer / Globallookpress.com

Звезда «Драйва» Райан Гослинг ведет переговоры об участии в новом фильме культовой франшизы «Звездные войны». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

О производстве картины стало известно в 2022 году. Пост режиссера занял Шон Леви, работавший над лентой «Дэдпул и Росомаха» и сериалом «Очень странные дела».

По данным инсайдеров, съемки нового проекта начнутся осенью, а его сценарий никак не связан с историей Скайуокеров. Детали сюжета и имя персонажа, которого может сыграть Гослинг, пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что студия Disney готовится снять еще три фильма по франшизе «Звездные войны». Предполагается, что трилогия не будет продолжать события первых девяти фильмов, а даст начало новой саге.

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