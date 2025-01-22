Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:30, 22 января 2025Забота о себе

Разочарованной внешностью мужа женщине дали неожиданный интимный совет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Чтобы интимная жизнь приносила радость и удовольствие, нужно прямо говорить о вещах, которые не нравятся или беспокоят, даже если они касаются внешности партнера. Такой неожиданный совет дала психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли в ответ на письмо разочарованной читательницы, пишет The Guardian.

Женщина призналась специалистке, что перестала испытывать сексуальное влечение к мужу. Она уточнила, что замужем уже 16 лет и продолжает искренне любить супруга, но в последнее время стала замечать недостатки в его внешности, которые раньше ее не раздражали. Теперь же женщину, по ее словам, отталкивают пожелтевшие зубы мужа и волосы на его спине. «Во время каждого интимного контакта я просто улыбаюсь и терплю. Главное, он это замечает», — рассказала она. Автор письма добавила, что не говорила мужу о причинах своего поведения, так как боится, что он воспримет критику болезненно.

Материалы по теме:
Финиш на лицо, плевки и секс с коллегами. Как изменились пристрастия людей в порно в 2024 году и что это о нас говорит?
Финиш на лицо, плевки и секс с коллегами.Как изменились пристрастия людей в порно в 2024 году и что это о нас говорит?
21 декабря 2024
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025

В ответ Коннолли подчеркнула, что такую тему нельзя замалчивать и ждать, что негативные эмоции исчезнут сами собой. «"Улыбаться и терпеть" — это очень плохое решение. Оно может привести к сексуальному расстройству, поскольку ваше тело в конце концов перестанет испытывать физиологическое возбуждение», — предупредила психотерапевт.

Также специалистка указала, что в отношениях нужно говорить правду, даже если она неприятная. «Об изменениях обычно просят заботливые люди, которые надеются сохранить любовь и близость. Путь, который выбирают люди другого типа, — это измены или разрыв отношений», — считает она.

Психотерапевт подчеркнула, что в разговоре с мужем нужно аккуратно подбирать слова, чтобы не ранить и не задеть его самооценку. Кроме того, она отметила, что критика будет восприниматься намного легче, если в паре принято хвалить друг друга за каждый хороший или приятный поступок.

Ранее сексолог Трейси Кокс подсказала, как правильно делиться с партнером сексуальными фантазиями. Она посоветовала начинать пикантный разговор с описания безопасных сценариев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Ростовской областью попал на видео

      Военный эксперт назвал причину провала ВСУ на поле боя

      Экономист спрогнозировал изменения в российской экономике после прихода Трампа к власти

      Российская тревел-блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе»

      Россиянам назвали срок покупки более выгодных туров для отдыха на мооре

      Врач дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет

      Назван возможный путь поставок российского газа в Приднестровье

      В Госдуме призвали расследовать гибель Лермонтова

      Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в крошечном купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше