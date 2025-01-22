Разочарованной внешностью мужа женщине дали неожиданный интимный совет

Чтобы интимная жизнь приносила радость и удовольствие, нужно прямо говорить о вещах, которые не нравятся или беспокоят, даже если они касаются внешности партнера. Такой неожиданный совет дала психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли в ответ на письмо разочарованной читательницы, пишет The Guardian.

Женщина призналась специалистке, что перестала испытывать сексуальное влечение к мужу. Она уточнила, что замужем уже 16 лет и продолжает искренне любить супруга, но в последнее время стала замечать недостатки в его внешности, которые раньше ее не раздражали. Теперь же женщину, по ее словам, отталкивают пожелтевшие зубы мужа и волосы на его спине. «Во время каждого интимного контакта я просто улыбаюсь и терплю. Главное, он это замечает», — рассказала она. Автор письма добавила, что не говорила мужу о причинах своего поведения, так как боится, что он воспримет критику болезненно.

В ответ Коннолли подчеркнула, что такую тему нельзя замалчивать и ждать, что негативные эмоции исчезнут сами собой. «"Улыбаться и терпеть" — это очень плохое решение. Оно может привести к сексуальному расстройству, поскольку ваше тело в конце концов перестанет испытывать физиологическое возбуждение», — предупредила психотерапевт.

Также специалистка указала, что в отношениях нужно говорить правду, даже если она неприятная. «Об изменениях обычно просят заботливые люди, которые надеются сохранить любовь и близость. Путь, который выбирают люди другого типа, — это измены или разрыв отношений», — считает она.

Психотерапевт подчеркнула, что в разговоре с мужем нужно аккуратно подбирать слова, чтобы не ранить и не задеть его самооценку. Кроме того, она отметила, что критика будет восприниматься намного легче, если в паре принято хвалить друг друга за каждый хороший или приятный поступок.

Ранее сексолог Трейси Кокс подсказала, как правильно делиться с партнером сексуальными фантазиями. Она посоветовала начинать пикантный разговор с описания безопасных сценариев.

