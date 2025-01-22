Российским заключенным предложили заводить котов в колониях

Mash: В России заключенным могут разрешить заводить котов в колониях

В России заключенным могут разрешить заводить котов в колониях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Депутат, предложивший такое нововведение, считает, что коты благотворно влияют на психологическое состояние осужденного: снижают уровень агрессии, помогают развивать коммуникативные навыки и эмпатию. Эти качества могут снизить вероятность рецидивов, считает он.

В колонии Екатеринбурга и Омска в качестве эксперимента с разрешения администрации уже живут коты. Автор инициативы опирается на опыт Израиля. Предложение уже направлено в Минюст.

Ранее в Улан-Удэ железнодорожники нашли в вагоне с углем кошку в рюкзаке и спасли ее.