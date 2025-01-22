Во ФСИН высказались об инициативе заводить заключенным котов в колониях

В свердловском ГУФСИН опровергли инициативу заводить котов в колониях

Свердловское ГУФСИН опровергло новость об обсуждении инициативы, согласно которой заключенным могут разрешить заводить котов в колониях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным ФСИН, в настоящее время такой проект у них не реализуется.

Ранее информация о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в колониях, появилась в Telegram-канале Mash. По словам депутата, предложившего такое нововведение, домашние животные снижают уровень агрессии, помогают развивать коммуникативные навыки и эмпатию.

Уточнялось, что в исправительных учреждениях Екатеринбурга и Омска уже живут коты в качестве эксперимента с разрешения администрации.

